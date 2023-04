TIM è l’azienda di telecomunicazioni più popolare del Paese e ultimamente ha lanciato alcune incredibili offerte per i suoi utenti. Offre le migliori caratteristiche a tutti i clienti a un costo molto inferiore rispetto ai suoi rivali. Per offrire ai suoi clienti una certa libertà nella scelta dell’offerta migliore per loro, TIM ha creato tre offerte separate che sono quasi paragonabili ma sufficientemente diverse. È importante ricordare che alcune offerte sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato, quindi i clienti non dovrebbero tardare ad approfittarne.

TIM ha previsto tre distinte promozioni per i suoi clienti per il mese di aprile. Si tratta di promozioni “una tantum”, ovvero offerte a tempo limitato che possono essere attivate anche se la propria SIM ha un contratto diverso.

TIM, le offerte scadranno presto

La distinzione fondamentale tra queste offerte è il prezzo e il periodo di validità. Ad aprile, i clienti TIM possono scegliere tra tre tipi di servizio 5G “Unlimited Day”: Unlimited Day, Unlimited 3Day e Unlimited Week. Queste promozioni sono disponibili esclusivamente per gli utenti TIM via SMS e non possono essere attivate online o presso i negozi specializzati.

Prima di entrare nel merito dei prezzi, vale la pena sottolineare che i tre piani distinti di TIM offrono tutti una velocità di trasferimento internet illimitata fino a 5G, oltre a SMS, minuti telefonici e conversazioni voice over IP illimitati.

Il costo di questi pacchetti è determinato dalla durata del servizio. Unlimited Day 5G costa 2,99 euro al giorno, Unlimited 3Day 5G costa 5,99 euro al giorno e Unlimited Week 5G costa 9,99 euro a settimana. I clienti che sono con TIM da molto tempo possono anche ottenere offerte esclusive controllando regolarmente il proprio telefono.

Con gli attuali sconti offerti da TIM, è il momento per i suoi membri di sfruttare al meglio i loro contratti di telefonia mobile. Se siete membri di TIM, assicuratevi di approfittare di queste fantastiche offerte prima che scadano.