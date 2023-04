whatsapp-sta-testando-una-nuova-funzione-come-instagram

Secondo quanto riportato, WhatsApp sta testando una nuova funzione che consente agli utenti di modificare il testo delle foto prima di condividerle con i contatti o visualizzarle come stato. La nuova funzione, paragonabile alle funzionalità di modifica del testo in sovrimpressione di Instagram, è in fase di valutazione da parte dei beta tester di WhatsApp. Il nuovo editor di testo è incluso nella versione beta più recente dell’app di messaggistica (v2.23.7.17).

Secondo le indiscrezioni, il nuovo editor di testo include i font Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze. Invece di premere continuamente un singolo pulsante, gli utenti possono cambiare il carattere scegliendo da un elenco di alternative disponibili sopra la tastiera. I caratteri offerti dal nuovo editor di testo sono paragonabili a quelli utilizzati su Instagram.

WhatsApp come Instagram dopo questo aggiornamento

L’ultima versione beta di WhatsApp aggiunge ora l’opzione per regolare il colore dello sfondo del testo, che può aumentare la lettura in circostanze ad alto contrasto. La funzione può essere utilizzata anche per scopi estetici, come l’evidenziazione di parole selezionate in un documento.

Gli utenti possono allineare il testo a sinistra, a destra o al centro, come in un elaboratore di testi, oltre a disporre di ulteriori caratteri e strumenti di modifica del testo. In precedenza, questa opzione non era accessibile su WhatsApp.

Secondo quanto riferito, il nuovo strumento di editor di testo viene attualmente distribuito gradualmente e potrebbe richiedere del tempo per raggiungere i dispositivi Android. La più recente inclusione della beta, tuttavia, ha suscitato l’ottimismo che potrebbe finalmente trovare spazio nel prodotto finale.

La nuova funzione sarà probabilmente ben accolta dagli utenti di WhatsApp, che da tempo chiedono di migliorare le capacità di modifica del testo. Gli utenti potranno modificare le loro immagini ed esprimersi in modo più creativo utilizzando la funzione di editor di testo. Si tratta inoltre di una buona caratteristica dell’app, che avvicina WhatsApp agli altri programmi di social network della società madre Meta, come Instagram e Facebook.