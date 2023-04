iPhone, in questo modo migliorerai i consumi della batteria

Avete difficoltà con la durata della batteria del vostro iPhone? Ogni nuova versione di un sistema operativo, come iOS 16, può avere problemi iniziali, e non è raro osservare un’autonomia ridotta nei primi giorni dopo un aggiornamento. Tuttavia, sembra che gli utenti con il nuovo iOS stiano avendo difficoltà a far durare la batteria fino a sera, cosa che prima riuscivano a fare senza problemi. Indipendentemente dal motivo, sia per le nuove funzionalità di iOS o per eventuali bug, ecco come ottimizzare la durata della batteria su iPhone nel 2023.

iPhone: i trucchi per renderla eterna

Non stiamo suggerendo di disabilitare tutte queste funzioni e tornare a un Nokia 3310. Piuttosto, tenete presente quali funzioni hanno un impatto maggiore sull’autonomia e agite di conseguenza, per bilanciare meglio le prestazioni del dispositivo con le vostre esigenze.

In generale, ricordate che lo schermo e i processi sempre attivi sono i maggiori consumatori di batteria sull’iPhone. È consigliabile limitare la luminosità, utilizzare temi scuri, ridurre il download e lo streaming, e lasciare che iOS gestisca le app aperte. Inoltre, la batteria dell’iPhone ha una vita utile di circa 500 cicli di ricarica, dopo i quali si può aspettare una diminuzione del 20% rispetto a quando era nuova. Un ciclo di carica completo corrisponde a una carica da 0 a 100%; se si scarica il telefono al 50% e si ricarica, conta solo come mezzo ciclo. Anche se l’indicatore della batteria mostra che l’iPhone è carico al 100%, potreste notare che continua a caricarsi. Questo è parte del design dell’iPhone, e attivando la ricarica ottimizzata, il telefono impara le vostre abitudini e impedisce di superare l’80% di carica per evitare l’usura della batteria.

Ecco quindi come ottimizzare la durata della batteria su iPhone: