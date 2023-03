La pandemia ha cambiato il modo in cui molte persone fanno acquisti, per questo lo shopping online è in costante aumento. Più acquisti significa anche più consegne di pacchi.

Con l’aumento delle consegne, la FCC ha ricevuto lamentele su chiamate e messaggi fraudolente che notificavano la consegna di merce mai ordinata, dimostrando ancora una volta che i truffatori stanno seguendo le tendenze e adattando le loro truffe per rubare denaro e informazioni.

Molte truffe di consegna iniziano con un messaggio di testo o un’e-mail che attesta la consegna di un pacco al tuo indirizzo. Questi messaggi includono spesso un “link di tracciamento” su cui sei invitato a fare clic per aggiornare le tue preferenze di consegna o pagamento. Potresti anche ricevere un messaggio di posta vocale con un numero di richiamata o un’etichetta di “mancata consegna” sulla tua porta con un numero da chiamare.

Potrebbe costarti caro

Sebbene questi messaggi spesso sembrino o suonino legittimi, non dovresti mai fare clic su un collegamento o richiamare il numero da un avviso di consegna inaspettato. Invece, contatta direttamente il servizio di consegna o il venditore utilizzando un numero o un sito web verificato.

L’avviso di consegna falso includerà un numero da richiamare con un prefisso 809 o un altro numero internazionale a 10 cifre. La richiamata può comportare costi di connessione elevati e costose tariffe al minuto.

Se ricevi e-mail, SMS o messaggi telefonici sospetti, visita direttamente il sito Web del corriere o utilizza gli strumenti di tracciamento del rivenditore per verificare l’identità del mittente ed evitare queste truffe.