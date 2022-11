Amazon sta costruendo un drone più affidabile che dovrebbe aiutare la società a migliorare il servizio di consegna Prime Air dopo il fallimento del primo progetto che è stato ostacolato da molteplici malfunzionamenti, arresti anomali e persino incendi.

Il nuovo drone MK30 entrerà in servizio nel 2024 ed è progettato per essere più silenzioso, andare più lontano e gestire meglio le alte temperature e la pioggia leggera.

Il nuovo drone ha la stessa funzione e obiettivo dei suoi predecessori: volare verticalmente per centinaia di metri in aria, manovrare e atterrare autonomamente e consegnare pacchi fino a 10 kg. L’MK30 sarà più leggero e più piccolo dell’attuale drone MK27-2 e sarà sottoposto a “rigorose valutazioni da parte delle autorità aerospaziali nazionali come la Federal Aviation Administration per dimostrarne la sicurezza e l’affidabilità“, come scritto in un comunicato stampa.

Nuove funzionalità nonostante le perdite dell’ultimo trimestre

La società ha annunciato a luglio che il suo prossimo sito di test sarà College Station, in Texas, dove sta collaborando con la città e la Texas A&M University effettuando voli di prova con il suo attuale prototipo di drone, l’MK27-2.

Tuttavia, l’azienda deve affrontare molti ostacoli, inclusa l’approvazione della FAA, ed è ancora molto lontana dall’obiettivo del 2013 di gestire un servizio di consegna così avanzato e futuristico.

Nonostante il momento negativo (la società sta affrontando miliardi di dollari di perdite e l’azienda sta cercando di trovare aree per ridurre i costi), Amazon sta cercando di sviluppare nuove funzionalità per il suo famoso assistente AI Alexa. L’azienda sta ora valutando come ottimizzare i costi e non sappiamo ancora se Prime Air possa diventare qualcosa di reale.