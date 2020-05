Per chi non ne è a conoscenza, i cosiddetti “MVNO” sono degli operatori virtuali, nonché diretti concorrenti degli operatori telefonici comuni come Vodafone, Tim e WindTre. MVNO è l’acronimo della dicitura inglese “Mobile Virtual Network Operator”.

In questo momento, c’è davvero un abbondanza notevole per quanto riguarda gli operatori virtuali. È importante sottolineare però che ce ne sono alcuni che vanno per la maggiore e che hanno offerte davvero imperdibili. Tra questi operatori troviamo: Kena Mobile, CoopVoce, ho.Mobile.

MVNO: le offerte degli operatori virtuali a cui vale la pena dare un’occhiata

Kena Mobile:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili

SMS illimitati verso tutti i mobili

70 GB di internet 4G (inclusi 3GB in 3G per navigare in Europa)

Per clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO il prezzo è di 5,99 euro mensili

Per clienti ho.Mobile, CoopVoce, Fastweb, Tiscali il prezzo è di 7,99 euro mensili

Per i nuovi numeri il prezzo è di 8,99 mensili

CoopVoce offerta ChiamaTutti Top 50:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili

1000 SMS verso tutti i mobili

70 GB di traffico dati in 4G

Il prezzo dell’offerta è di 10 euro mensili per sempre e per tutti

ho.Mobile per clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e Coop:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili

SMS illimitati verso tutti i mobili

70 GB di traffico dati

Il prezzo dell’offerta è di 5,99 mensili

L’attivazione dell’offerta è GRATIS

ho.Mobile per nuovi numeri, clienti Kena e Daily Mobile

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili

SMS illimitati verso tutti i mobili

50 GB di traffico dati

Il prezzo dell’offerta è di 5,99 mensili

L’attivazione dell’offerta è di 9 euro

ho.mobile per clienti TIM, Tre, Wind e Vodafone