Le nuove funzioni in arrivo su WhatsApp sono assolutamente interessanti, gli sviluppatori di Meta stanno cercando in tutti i modi di ridurre il gap venutosi a creare nei confronti di Telegram, promettendo nuovi aggiornamenti ricchissimi di funzioni a cui sarà possibile accedere nel prossimo futuro.

Tra le varie novità, che recentemente hanno visto l’introduzione ad esempio della possibilità di auto-inviarsi i messaggi di testo, file o allegati, creando una chat privata a cui può accedere solo il possessore dell’account, scoperte da WABetaInfo, troviamo i cosiddetti “messaggi a tempo”. Ma di cosa si tratta precisamente?

WhatsApp, come funzioneranno i messaggi a tempo

Sia chiaro, quanto vi racconteremo deve essere ancora oggi “preso con le pinze”, poiché si tratta a tutti gli effetti di una indiscrezione che indica una funzione che potrebbe arrivare su WhatsApp, anche se ad oggi non è sicuro. I messaggi fantasma vogliono garantire una maggiore sicurezza e privacy agli utenti, con riservatezza maggiore per tutti coloro che decideranno di inviare messaggi ad amici e parenti.

Con tale funzione, quindi, i messaggi non resteranno per sempre visibili nella chat (a meno che non vengano eliminati), ma sarà possibile impostare un tempo limite, al termine del quale il messaggio si cancellerà in automatico, senza che l’utente debba necessariamente fare nulla.

La funzione è attualmente in testing sia su Android che iOS, al momento attuale non ci è dato modo di sapere se e quando verrà effettivamente attivata, ma ovviamente vi terremo aggiornati in merito.