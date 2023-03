Kena Mobile fa spesso diversi regali interessanti ai propri clienti. In occasione del suo sesto anniversario, in particolare, l’operatore telefonico virtuale ha deciso di regalare ai propri utenti ben 60 GB di traffico dati. Si tratta di giga che andranno ad aggiungersi a quelli previsti dalla propria offerta e che saranno validi per 30 giorni.

Mena Mobile fa un bel regalo ai propri utenti, 60 GB in regalo per un mese

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a lasciare senza parole. Come già accennato in apertura, l’operatore ha deciso di fare una bella sorpresa per il suo sesto anniversario. Tutti i già clienti e anche tutti i nuovi clienti in arrivo potranno infatti ricevere ben 60 GB di traffico dati per navigare senza problemi. Come già detto, questi giga andranno a sommarsi a quelli già inclusi con la propria offerta mobile e saranno validi per 30 giorni.

Si tratta di una promozione davvero interessante. Non è poi previsto nessun costo per attivarla e nemmeno un costo per attivarla. Per poter usufruirne, però, gli utenti avranno a disposizione poco tempo. Secondo quanto riportato, infatti, la nuova promozione di Kena Mobile sarà sfruttabile soltanto fino al prossimo 4 aprile 2023.

Insomma, si tratta ancora una volta di un’ottima opportunità quella lanciata da Kena Mobile. Ricordiamo che l’operatore virtuale vanta al momento numerose offerte interessanti. Tra queste, segnaliamo ad esempio la nuova offerta Kena 6,99 130 GB Star. Questa offerta include fino a 130 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 6,99 euro.