Siamo ormai alla fine del mese di marzo, eppure i vari operatori telefonici italiani stanno ancora proponendo diverse offerte di rete mobile piuttosto interessanti. Per tutti i nuovi clienti che cercano offerte a basso costo, in particolare, c’è l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile, co il suo ampio catalogo di offerte.

Kena Mobile, anche a marzo sono disponibili numerose offerte

Per queste due ultime settimane di marzo, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile continua a dire la sua con la sua vasta proposta. L’operatore, infatti, ha a disposizione numerose offerte di rete mobile piuttosto interessanti e a basso costo. Una delle ultime offerte più interessanti è Kena 9,99 230 GB Star.

Quest’ultima, come suggerisce il nome, include ogni mese ben 230 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G ma non solo. L’offerta comprende anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo per il rinnovo mensile è di 9,99 euro. Questa offerta è però rivolta a tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità da Iliad, Poste Mobile, ho. Mobile, LycaMobile, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu.

Ricordiamo che è poi disponibile l’offerta mobile denominata Kena 6,99 130 GB. Nello specifico, questa offerta include ogni mese 130 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 500 SMS verso tutti i numeri. In questo caso, come suggerisce anche il nome, il costo per il rinnovo mensile è di 6,99 euro.