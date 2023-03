Le novità dal mondo social che arrivano in questa primavera sono rilevanti. Dopo Twitter, con l’acquisizione da parte di Elon Musk, il lancio delle funzioni a pagamento per Facebook ed Instagram sta per diventare realtà. I due grandi portali di casa Meta presto assicureranno agli iscritti profili certificati previa il costo di un abbonamento.

Facebook ed Instagram, le spunte blu si pagheranno con un abbonamento

L’oggetto del contendere in casa Facebook ed Instagram sono le cosiddette spunte blu. In controtendenza rispetto alle attuali norme che garantiscono il profilo certificato su Facebook come su Instagram solo a personaggi rilevanti nel campo della politica, dell’intrattenimento, dello sport, a breve tutti gli utenti potranno attivare un profilo certificato.

Per ottenere le spunte blu sarà necessario pagare un abbonamento mensile, il cui costo negli Stati Uniti sarà di 11,99 dollari. A disposizione degli utenti, che attiveranno una sorta di profilo premium, ci saranno anche novità aggiuntive come una protezione extra dai tentativi di furto d’identità sui social ed un’assistenza in via prioritaria sui canali di Facebook e su Instagram.

La scelta di Meta nel puntare sugli account premium a pagamento ricalca proprio la direzione già intrapresa da Twitter che, con l’arrivo di Elon Musk, per prima nel campo dei social ha punto su funzioni a pagamento per i profili.

Allo stato attuale questa novità sarà sperimentata in Australia e Nuova Zelanda, prima di arrivare negli USA ed in Europa. Per attivare un profilo premium e per avere le spunte blu su Instagram così come su Facebook sarà inoltre necessario aver compiuto la maggiore età.