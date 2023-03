WindTRE distrugge TIM con le nuove Young 5G fino a 200GB

Nessuno si sarebbe aspettato un colpo di coda talmente forte da parte di un gestore come WindTRE, il quale sembrava continuare su una certa linea. Attualmente invece tutto è cambiato vista la grande priorità di ogni provider, ovvero quella di accontentare il pubblico stando anche attento ad evitare che gli altri possano rubargli utenti.

Per questo motivo l’azienda si è portata avanti e ha deciso di lanciare delle offerte volte a rubare utenti ad altri provider. L’obiettivo è quindi quello di mostrare agli altri la possibilità di poter risparmiare ma soprattutto di avere i migliori contenuti in assoluto con alcuni vantaggi. WindTRE questa volta infatti opta per ben due promozioni di altissimo livello, le quali al loro interno vedono contenuti in quantità e soprattutto un prezzo molto vantaggioso.

WindTRE, le offerte migliori attualmente sono due: ecco le nuove Young 5G e Young 5G+

Nasce così la nuova linea Young 5G, la quale si basa su minuti, messaggi e giga per navigare sul web ma sempre con la possibilità di risparmiare. Il nome è dovuto al fatto che il gestore offre questa promo solo a coloro che sono in un range d’età massima pari a 31 anni.

La prima delle due offerte mette subito le cose in chiaro proponendo a tutti l’opportunità di avere minuti senza limiti verso tutti i gestori e messaggi senza limiti. Al suo interno ecco 100 giga in 5G per un prezzo totale di 9,99 € al mese.

Arriva poi la Young+ 5G, promo che raddoppia e porta i giga a diventare 200. Il prezzo in questo caso è di 12,99 € al mese.