Dopo aver visto la concorrenza in pompa magna con tante offerte eccezionali, WindTRE ha voluto rispondere per le rime con le sue proposte. Questa volta basteranno solo 9,99 € al mese scegliendo la modalità di ricarica meglio nota con il nome di Easy Pay per avere una delle migliori promo in assoluto. Si tratta della nuovissima, la quale consente a tutti gli utenti minori di 31 anni di avere il meglio all’interno di un’unica offerta.

Proprio qui in basso potete trovare tutti i dettagli in merito alle nuove offerte che fanno parte della gamma Young.

WindTRE: il guanto di sfida agli altri gestori è stato lanciato, ecco le nuove promo

Proprio qui potrete trovare infatti i messaggi senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, minuti senza limiti ancora verso tutti e 100 giga di connessione dati usando la rete 5G.

La seconda offerta, forse quella più vantaggiosa se si vanno a sommare i vari fattori, è invece la Young+ 5G. WindTRE con questa proposta vuole battere ogni forma di concorrenza proponendo infatti sempre lo stesso vantaggio a coloro che ricaricheranno con Easy Pay. Il prezzo di 12,99 € al mese consentirà a tutti di avere un’offerta indescrivibilmente vantaggiosa. Al suo interno sarà possibile trovare minuti senza limiti per effettuare chiamate verso gestori fissi e mobili, messaggi senza limiti verso tutti i provider e infine addirittura 200 giga per connettersi ad Internet usando la qualità della rete in 5G. Queste sono solo alcune delle migliori offerte che il provider sta proponendo ultimamente, ma ce ne sono tante altre degna di nota direttamente sul sito ufficiale.