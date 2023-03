Vodafone intende fornire una risposta diretta a Iliad, che ha appena annunciato il ritorno della sua tariffa principale, la Giga 150. Al fine di conquistare nuovi clienti, il provider britannico mette in campo durante questa primavera una delle migliori offerte attualmente disponibili sul mercato italiano.

Vodafone, torna la tariffa da 100 Giga a marzo

Sino alla fine di marzo, gli utenti potranno usufruire della promozione Special 100 Giga, che garantisce un’ampia gamma di servizi ad un prezzo estremamente vantaggioso. I clienti potranno effettuare chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi, inviare SMS a tutti i contatti della rubrica e navigare in rete con ben 100 Giga, usufruendo sia della tecnologia 4G che della tecnologia 5G, laddove presente la copertura.

Ciò che rende ancora più interessante questa offerta è il prezzo di rinnovo mensile, particolarmente conveniente per tutte le fasce di utenti. Infatti, i clienti saranno chiamati a pagare soltanto 9,99 euro per continuare a rinnovare la tariffa. A questo costo vanno aggiunti solo 10 euro per la ricezione della SIM.

Non solo. Anche in questa primavera, come già in passato, Vodafone ha deciso di assicurare ai propri utenti un’importante protezione: la garanzia del prezzo bloccato. Per i sei mesi successivi all’attivazione della SIM, i clienti non dovranno preoccuparsi di rimodulazioni dei costi o di aumento delle soglie di consumo.

Gli abbonati che optano per la Special 100 Giga devono necessariamente recarsi presso uno dei numerosi store ufficiali di Vodafone in Italia per attivazione e rilascio della SIM. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.