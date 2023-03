Poste Fresh, l'impresa pubblica si trasforma in una sorta di "supermercato mobile"

La partnership tra MLK Deliveries e Mazzocco Srl ha consentito a Poste Italiane di entrare nel settore delle consegne rapide a domicilio per prodotti freschi di largo consumo. Il servizio, denominato “consegne fresh“, è attivo in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze, e presto sarà disponibile anche in altri capoluoghi.

Poste Fresh: in cosa consiste la nuova iniziativa?

Il funzionamento del servizio è semplice: i clienti acquistano i prodotti online e questi vengono trasportati su veicoli refrigerati, garantendo la freschezza e la qualità degli alimenti. Il cliente può scegliere l’orario di consegna desiderato e, se necessario, modificare l’indirizzo di consegna fino a 30 minuti prima dell’orario stabilito, optando per il ritiro presso un punto “fresh” designato.

Questa iniziativa permette a Poste Italiane di ampliare la sua offerta di servizi di logistica legati all’eCommerce, cogliendo le opportunità offerte dalla crescita del settore enogastronomico. Negli ultimi quattro anni, il valore degli acquisti online in questo settore è triplicato, evidenziando la crescente richiesta di servizi di consegna rapida e affidabile per prodotti freschi.

Le consegne “fresh” di Poste Italiane rappresentano così un ulteriore passo avanti nel soddisfare le esigenze dei consumatori, i quali sempre più spesso ricorrono agli acquisti online per la spesa quotidiana. Grazie alla collaborazione con MLK Deliveries e Mazzocco Srl, Poste Italiane è in grado di offrire un servizio di consegna rapida, flessibile e di qualità, rispondendo alle aspettative del mercato e contribuendo allo sviluppo dell’economia digitale italiana. Inoltre, l’espansione del servizio nei principali capoluoghi italiani consentirà a un numero sempre maggiore di consumatori di usufruire delle consegne rapide a domicilio, rendendo più agevole e conveniente l’acquisto di prodotti freschi di largo consumo.