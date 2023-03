Ci sono diversi strumenti online che ti consentono di scoprire se una password è stata compromessa o è circolata in rete, come ad esempio il sito web “Have I Been Pwned” (https://haveibeenpwned.com/Passwords).

Questo sito web ti consente di inserire la password che desideri controllare e verifica se è stata compromessa in precedenti violazioni dei dati. Se la password è stata compromessa, significa che è stata esposta pubblicamente in una lista di password rubate e potrebbe essere utilizzata per accedere ai tuoi account online.

Tuttavia, per verificare la tua password, il sito web richiede che tu inserisca la password senza salvarla in nessun database e utilizza l’hash della password (una stringa di caratteri generata dalla password) per verificare se è stata compromessa in precedenza. Quindi, il sito web non memorizza la tua password o l’hash della password, e questo processo è sicuro.

Ricorda che se una password risulta compromessa, è importante cambiarla immediatamente su tutti i tuoi account dove viene utilizzata. Inoltre, per garantire la sicurezza dei tuoi account, assicurati di utilizzare password complesse e uniche per ogni account e di cambiare regolarmente le tue password.