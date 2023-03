Uno smartphone è proposto ad uno dei prezzi più bassi di sempre da Esselunga, la nuovissima campagna promozionale incanta con tantissimi sconti speciali e la possibilità comunque di accedervi senza pensieri sull’intero territorio nazionale.

Tutti gli utenti in Italia possono effettivamente godere dei medesimi sconti, senza differenze o vincoli particolari, ricordando che comunque gli stessi acquisti non possono essere completati online sul sito, data l’impossibilità di accedere alla tecnologia da remoto. Il modello incluso nella campagna è da ritenersi distribuito con garanzia di 24 mesi ed anche completamente no brand.

Esselunga, le offerte sono da impazzire

Il modello attualmente in promozione da Esselunga è il samsung Galaxy A04s, uno smartphone complessivamente molto interessante, caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo conveniente e pronto per fare la differenza, se considerate che comunque viene commercializzato a soli 139 euro.

Gli utenti che effettivamente non conoscono il dispositivo in oggetto, devono sapere essere caratterizzato da un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, affiancato da un processore octa-core abbastanza performante, il sistema operativo Android 12, con personalizzazione grafica One UI, ma anche una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, una frontale da 5 megapixel, un sensore per le impronte laterali, per finire con una batteria da 5000mAh, più che sufficiente per garantire ottima usabilità nel corso delle intense sessioni giornaliere.

Ricordiamo che gli sconti sono attivi fino al 25 marzo, il prodotto ha 32GB di memoria interna con 3GB di RAM, ed è completamente sbrandizzato.