Anche quest’oggi gli utenti del mondo Android potranno essere felicissimi di quello che sta succedendo. Interno del Play Store di Google diversi titoli sono diventati eccezionalmente gratuiti, ovviamente compresi tra applicazioni e giochi di vario genere.

Tra le tante offerte online ci sono soprattutto quelle di Amazon, le quali ogni giorno arrivano con straordinari prezzi. Per riuscire ad averli direttamente sullo smartphone senza dover scavare sul sito ufficiale, bisogna solo iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Play Store di Google: oggi è la giornata di regali per gli utenti Android, ci sono applicazioni e giochi a pagamento gratis

Cede ormai molto più spesso di quanto le persone credano: gli utenti Android possono scaricare titoli dal Play Store di Google gratis pur essendo questi di solito a pagamento. L’iniziativa si ripete anche oggi con svariati titoli che potrebbero finire sui dispositivi mobili di chiunque senza versare neanche un solo euro. Questa nuova offerta riguarda quindi applicazioni e giochi, ma durerà solo per poco, per cui bisogna affrettare i tempi.

In basso trovate la lista completa con alcuni dei titoli che abbiamo ritenuto più interessanti. Per scaricarli dovete cliccare semplicemente sul titolo che vi ricondurrà al Play Store di Google per il download ufficiale.