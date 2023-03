Microsoft annuncia oggi la funzione Copilot basata sull’intelligenza artificiale per le sue app e servizi Microsoft 365, dichiarando che ciò aiuterà le persone a generare documenti, e-mail, presentazioni e molto altro.

Copilot, basato su GPT-4 di OpenAI, siederà accanto alle app di Microsoft 365 in modo molto simile a un assistente, apparendo nella barra laterale come un chatbot che consente agli utenti di Office di richiamarlo per generare testo nei documenti, creare presentazioni PowerPoint basato su documenti di Word, o addirittura aiuta a utilizzare funzionalità come le tabelle pivot in Excel.

“Funziona insieme a te, integrato nelle app che milioni di persone usano ogni giorno: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams e altro ancora“, ha affermato Jared Spataro, capo di Microsoft 365. “Copilot è un modo di lavorare completamente nuovo.”

Gli utenti di Microsoft 365 potranno usare Copilot per ricevere informazioni su una prossima riunione di Microsoft Teams, preparare le persone con aggiornamenti su progetti correlati, cambiamenti organizzativi come assunzioni recenti e persino aggiornamenti sui colleghi che potrebbero essere tornati dalle vacanze.

Può anche essere richiamato in tutte le app Office di Microsoft ed essere utilizzato in Word per redigere documenti basati su altri file. Il testo generato dall’intelligenza artificiale può quindi essere modificato e adattato liberamente. Poiché Copilot è essenzialmente un chatbot, puoi persino chiedergli di creare una presentazione PowerPoint di 10 diapositive basata su un documento Word o di analizzare o formattare dati Excel.

Un nuovo modo di utilizzare la mail

Ciò significa che gli utenti di Excel possono utilizzare Copilot per creare istantaneamente un’analisi SWOT o una tabella pivot basata sui dati. In Microsoft Teams, può anche trascrivere le riunioni o persino riassumere gli elementi di azione durante una riunione.

Spataro si è affrettato a notare che Copilot non sarà sempre corretto, però. “A volte Copilot lo farà bene, altre volte sarà utilmente sbagliato, dandoti un’idea che non è perfetta ma ti dà comunque un vantaggio“, ha detto Spataro durante l’evento AI di Microsoft oggi.

Copilot esisterà anche in Outlook, quindi potrai dedicare meno tempo all’eliminazione delle e-mail e alla risposta. I thread di posta elettronica possono essere riepilogati e può persino creare bozze di risposta.