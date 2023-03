Smartphone del passato, così puoi guadagnare un bel gruzzoletto senza faticare

Oggi, con la vasta gamma di modelli di smartphone disponibili ogni mese, sembra che il loro valore sia limitato all’acquisto e all’uso, per poi essere scartati alla fine del ciclo di vita. Tuttavia, un tempo alcuni telefoni erano considerati beni di minor consumo e hanno acquisito valore per i collezionisti, a patto che siano stati conservati in buone condizioni. Spesso si tratta di dispositivi dell’era pre-cellulare, e potresti averne uno di valore in casa. Ecco alcuni smartphone del passato.

Smartphone del passato: i modelli più preziosi ad oggi

Nokia è stata un’azienda rivoluzionaria nel mondo dei telefoni cellulari all’inizio degli anni 2000. Il modello più famoso è il Nokia 3310, venduto in oltre 120 milioni di pezzi in cinque anni. Oggi, un 3310 originale in buone condizioni vale tra i 20 e i 40 euro, mentre un modello nuovo e imballato può raggiungere i 150 euro. Il Nokia 8810 del 1998 ha un valore maggiore: un modello funzionante può valere oltre 100 euro, mentre un modello imballato può raggiungere i 700 euro. I Nokia Communicator con tastierino allargato raggiungono prezzi interessanti, come 100 euro per un E90 e diverse centinaia per il modello 9000, arrivando fino a 1000 euro se ancora imballati.

Anche i telefoni Motorola hanno valore per i collezionisti. Lo StarTAC del 1996 può valere tra poche e molte decine di euro a seconda delle condizioni e degli accessori disponibili. Il Motorola Razr V3 del 2004 vale circa 50 euro se ben conservato. Il più prezioso è il DynaTAC 8000x del 1994, definito il primo cellulare portatile della storia: il suo valore può raggiungere i 1500 euro.

Da non dimenticare gli amatissimi Apple. Il primo iPhone 2G del 2007, ha un grande valore per i collezionisti. Un modello funzionante può valere almeno 1000 euro, e il prezzo aumenta in base alle condizioni. Infine un iPhone 2G funzionante potrebbe valere il doppio o il triplo di un moderno iPhone 14 per il valore collezionistico.