Smartphone rari: possiedi uno di questi modelli? Allora puoi iniziare a festeggiare!

Qualsiasi cosa ottiene valore con il passare del tempo: basti pensare alle monete, per non parlare di francobolli, fumetti, giocattoli, abiti, moto, auto e smartphone rari. Questi ultimi in particolar modo possono farvi guadagnare delle cifre spropositate. Ricordate il vecchio Nokia 3310? Ecco, sarà per la sua resistenza, ma ora vale più del triplo. E ovviamente non è l’unico.

Smartphone rari: non gettate i vecchi dispositivi, sono la chiave della vostra ricchezza!

Motorola Dynatac 800X

Nulla a che vedere con Nokia, ma questo Motorola del 1984 è forse il più vecchio della casa produttrice. Oggi nel mondo ne esistono circa 300.000 ed è molto ricercato dai collezionisti. Il suo valore di mercato supera i 1000 euro.

iPhone 2G

Trattasi del primo vero smartphone di casa Apple. Per questa ragione oggi averne uno in funzione significa possedere più di 1000 euro. In caso di impossibilità di accensione invece il valore scende a 300 euro.

Mobira Senator

Apriamo il capitolo Nokia con uno dei modelli più vecchi. La sua uscita sul mercato risale addirittura al 1981. Il design ricorda quello di una piccola cabina telefonica, ma vale oltre 1000 euro.

Nokia 3310

Conosciuto per essere indistruttibile e inimitabile, questo telefonino è passato alla storia anche grazie al famoso giochino “Snake”. Con questo modello si possono ricavare ben 300 euro nelle vendite all’asta.

Nokia 5510

Con i messaggi viene inaugurato un cellulare dalla super-tastiera. Valore attuale: 250 euro.

Nokia 8110

Altro non è che uno dei simboli degli anni ’90 che ha aperto la strada alla versione flip. Valore attuale: 300 euro.

Startac 130

Concludiamo col primo che nel 1998 aveva un’apertura che prese poi il suo nome. L’antenna seppur ancora ingombrante, rappresentava il primo cenno di svolta così come la dual sim. Valore attuale: 450 euro.