Vodafone ha le MIGLIORI offerte, le Silver distruggono TIM con 200GB in 5G

Tra un gestore e l’altro, almeno per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile, non esiste più tutta quella differenza. Certamente c’è la grande esperienza che fa di alcuni provider quelli più famosi sul mercato della telefonia mobile italiana, ambito nel quale oggi gli utenti si destreggia una molto meglio rispetto ad alcuni anni fa. È infatti molto più semplice cambiare gestore, visto che le opportunità sono aumentate così come i nomi delle aziende che si occupano di tutto questo.

Anno dopo anno infatti si sono presentate sempre più nuove realtà, le quali con prezzi molto bassi sono state in grado di mettere in difficoltà anche i nomi più importanti. Ricordiamo infatti che i gestori virtuali riescono a fare della grande convenienza la loro virtù principale, fornendo agli utenti delle offerte piene di contenuti che durano per sempre allo stesso prezzo. Quando però si parla di qualità, è ovvio che ci sia un netto vantaggio da parte dei soliti gestori, quelli più blasonati, anche se gli utenti non la pensano più come prima. Le persone che infatti improvvisamente notano un aumento del prezzo della loro offerta, tendono a scegliere delle nuove soluzioni, pur abbandonando quella garanzia fornita dal gestore di sempre.

Vodafone batte la concorrenza con due promozioni in particolare, ecco quelle da 150 e da 200 giga

Le due offerte che sta promuovendo Vodafone in questo momento appartengono alla stessa gamma che prende il nome di Silver.

La prima delle due offre 150 giga con minuti ed SMS senza limiti verso tutti a 7,99 € al mese. La seconda invece arriva a 200 giga con un prezzo totale di 9,99 € al mese.