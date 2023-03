CoopVoce è SUPER con la promo da 150GB e c’è una novità sull’offerta da 4 euro

Dopo aver visto che i gestori virtuali hanno premuto tanto il piede sull’acceleratore, i grandi provider hanno preso delle contromisure. Proprio per questo motivo tra i virtuali, CoopVoce a scelto di tenere una linea ben precisa, ovvero quella di battere ogni forma di concorrenza promuovendo ancora le sue offerte migliori. Tra queste ci sono le promozioni della linea EVO, quelle che con pochi euro è possibile portarsi a casa.

Basta infatti molto meno di quello che chiunque possa credere per avere direttamente sul proprio smartphone contenuti in quantità con una discreta qualità. Ci sarà quindi anche questa volta un solo obiettivo, ovvero quello da parte del provider di portare via agli altri quanti più utenti possibili a colpi di promo dal prezzo basso.

CoopVoce supera ogni concorrenza con le sue offerte: ecco la EVO 150 e giga in arrivo anche per la promo SOLO VOCE

CoopVoce permette ancora a tutti di sottoscrivere la sua migliore promozione, quella che prende il nome di EVO 150. Ma quanto costa questa promozione? A quanto pare, secondo ciò che il sito ufficiale riporta, solo 8,90 € al mese per sempre. I contenuti corrispondono a minuti senza limiti verso tutti con 1000 SMS verso tutti ma soprattutto a 150 giga per la navigazione sul web.

La grande novità di però questa volta riguarda l’offerta molto celebre per offrire solo minuti ed SMS senza limiti. La Solo Voce è infatti ora disponibile con un contenuto di 5 giga per navigare sul web. Il prezzo è sempre lo stesso, ovvero di 4,90 € al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla.