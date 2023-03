CoopVoce sbanca con la sua EVO 150 disponibile solo OGGI a 7 euro

Gli utenti chiamano la telefonia mobile e che stanno sperando di cambiare ben presto gestore, questa volta possono affidarsi ad un provider molto interessante che è riconosciuto da tutti con il nome di CoopVoce. Le sue promozioni hanno chiaramente obiettivo di battere la concorrenza a colpi di prezzi bassi, proprio come è sempre stato. A dimostrarlo sono le promozioni disponibili sul sito ufficiale, le quali sono in questo momento capeggiate da una soluzione in particolare che è la EVO 150.

CoopVoce supera le aspettative con la sua EVO 150 che costa davvero poco: è disponibile a 7,90 euro al mese solo oggi ancora

Questa particolare offerta consente agli utenti di passare dalla parte di questo provider sfruttando una soluzione eccezionale. Chi la sottoscriverà potrà infatti contare su contenuti eccezionali che fanno parte di un qualcosa che sta per scadere durante la fine della giornata di oggi.

Le persone che riusciranno a sottoscrivere la promo potranno infatti contare su minuti senza limiti verso tutti i gestori, su 1000 messaggi verso tutti ma soprattutto sul 150 giga per connettersi al web ogni giorno. Il prezzo mensile corrisponderà per sempre a 7,90 €. Probabilmente è questa la migliore promozione del momento nel mondo dei gestori virtuali e non solo. Ricordiamo che attivando l’offerta entro questa giornata, tutti potranno portarla a casa, peraltro non pagando l’attivazione e avendo il primo mese gratis. È ora aperta quindi la sfida, soprattutto con i gestori che non esiterà non rispondere per le rime promuovendo delle offerte di altissimo livello e soprattutto all’insegna del risparmio assoluto.