Oral-B vuole rivoluzionare l’igiene orale per renderla adatta alle persone con disabilità

Oral-B, uno dei marchi leader nel settore dell’igiene orale, ha annunciato il lancio dell’iniziativa intitolata THE BIG RETHINK. Si tratta di un progetto dal forte impegno sociale a lungo termine, volto a garantire l’accesso alla cura di bocca, denti e gengive a persone con disabilità visibili e non visibili, caregiver e professionisti del settore dentale.

Per rendere possibile questo obiettivo, Oral-B si è associata all’Associazione Internazionale per la Disabilità e la Salute Orale (iADH). In questo modo sarà possibile formare ed educare gli addetti del settore a diventare più inclusivi e sensibili ai bisogni delle persone con disabilità. Inoltre, l’azienda sta sviluppando prodotti inclusivi, come dispositivi elettrici, e strumenti specifici per dentisti, studenti e caregiver.

Il programma Positive Practices, ideato dalla collaborazione tra Oral-B e iADH, si propone di formare i professionisti dell’igiene orale su come gestire le diverse necessità dei pazienti con disabilità, a partire dalla comunicazione e dalla sensibilizzazione su questioni specifiche. Inoltre, Oral-B ha creato il Content Hub, una piattaforma digitale che offre contenuti utili e pertinenti per persone con disabilità, caregiver e famiglie, nonché per i professionisti della salute dentale.

Oral-B annuncia l’iniziativa THE BIG RETHINK per rendere rendere l’igiene orale più inclusiva e accessibile per le persone con disabilità

Durante un evento di lancio a Francoforte, Oral-B ha presentato i risultati dello studio sul legame tra salute orale e disabilità in Europa, commissionato a Reputation Leaders, una società di ricerca e consulenza. I dati del rapporto sono stati commentati da un gruppo di relatori, tra cui Jennifer Davis, CEO di P&G divisione Healthcare, Johanna Norderyd di iADH, Nikki Fox, giornalista e conduttrice britannica, James Hunt, autore del blog Stories about Autism, e l’attore tedesco Andre Dietz.

Il progetto THE BIG RETHINK si inserisce nella lunga tradizione di Oral-B, che da sempre si impegna nella creazione di prodotti all’avanguardia e tecnologie innovative, ponendo al centro i bisogni e le esigenze dei consumatori. L’obiettivo dell’azienda è di fare un passo avanti nell’innovazione nel settore dell’igiene orale, offrendo un’esperienza inclusiva e positiva a tutti, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e mentali.

Le dichiarazioni

Jennifer Davis, CEO di P&G divisione Healthcare, ha dichiarato: “In qualità di azienda leader nella salute orale da oltre 70 anni e di marchio di spazzolini raccomandato dai dentisti numero 1 al mondo, riconosciamo l’importanza di rendere l’igiene orale accessibile a tutti. Siamo davvero all’inizio di un viaggio molto entusiasmante e continueremo a imparare sia dai professionisti del settore dentale sia dai consumatori per assicurarci di creare soluzioni positive per l’igiene orale di tutti – credo davvero che questo sia l’inizio di una campagna con un forte impatto in tutto il mondo.”

Benjamin Binot, Senior Vice President della divisione Oral Care di P&G Europe, ha aggiunto: “Affrontare le significative disuguaglianze di salute orale sperimentate dalle persone con disabilità in Europa è una grossa priorità per Oral-B. La nostra ricerca mostra che oggi ci sono molti problemi di salute orale tra questi pazienti: 1 persona su 5 (20%) di coloro che hanno gravi disabilità trova fisicamente impegnativo lavarsi i denti2 e oltre un terzo delle persone con disabilità si sente ansioso o frustrato quando ha una visita dal dentista2. Vogliamo contribuire nel cambiamento di questa situazione e crediamo che tutti dovrebbero avere un’esperienza di salute orale adeguata. Attraverso il nostro lavoro con l’iADH e la creazione del programma Positive Practices, vogliamo non solo fornire ai dentisti materiale didattico per rendere i loro studi più inclusivi, ma anche dare alle persone con disabilità gli strumenti di cui hanno bisogno per essere più autonomi nella propria routine di igiene orale.”