Spazzolino elettrico ORAL-B ricaricabile a soli 25 euro su Amazon oggi

Lo spazzolino elettrico ricaricabile più famoso del momento è sicuramente il Vitality Pro di Oral-B, il quale è oggi in sconto su Amazon.

L’igiene personale, come del resto già si sa, risulta fondamentale, soprattutto per non avere problemi che possono poi diventare rilevanti. Proprio per questo motivo oggi Amazon consiglia uno spazzolino davvero incredibile ad un prezzo eccezionale. Si tratta della variante Vitality Pro di Oral-B, spazzolino essenziale e utile per avere una pulizia di primo livello e delicata allo stesso tempo. Lo spazzolino in questione è dotato di una tecnologia di pulizia 2D, oscillando e ruotando per rimuovere fino al 100% in più di placca rispetto ai normali spazzolini manuali.ci sono poi tre modalità di spazzolamento, ovvero la pulizia quotidiana, quella per i denti sensibili e quella super delicata per avere un’esperienza cucita a propria misura.

La testina arrotondata che viene consigliata dei dentisti avvolge ogni dente per una pulizia davvero profonda ma anche delicata per le gengive. Lo spazzolino è ricaricabile con una batteria che dura davvero tanto.

La promozione di oggi vede uno sconto del 28% e quindi un prezzo di soli 25 € per lo spazzolino. Per acquistarlo direttamente tramite Amazon, dovete solo aggiungerlo al carrello.