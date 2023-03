La nuova Renault Espace sarà più piccola ma con un tetto panoramico enorme

La nuova Renault Espace sta per arrivare e stupire tutti. Il nuovo modello sarà un Austral allungato con una scelta tra cinque o sette posti. Un nuovo teaser ci rivela inoltre che la premiere è stata programmata per il 28 marzo.

Il marchio francese promuove un “immenso tetto panoramico in vetro“, affermando che è il più grande di qualsiasi altra auto in circolazione.

Quanto è grande? È lungo 1,33 metri e largo 84 centimetri, e ciò consente alla luce solare di passare attraverso più di un metro quadrato di vetro. Come mostrato nell’immagine teaser, copre quasi l’intera lunghezza del tetto e dovrebbe far sembrare l’abitacolo ancora più spazioso di quanto non sia già. Indipendentemente dal fatto che tu sia seduto davanti, al centro o dietro, l’Espace dovrebbe fornire un’atmosfera ariosa.

Come update, l’Espace di nuova generazione sarà più corto di 14 centimetri rispetto al suo predecessore. Avrà una lunghezza complessiva di 4,72 metri e, nonostante sia più piccolo, avrà una larghezza interna leggermente più utilizzabile.

Alcune info sui motori

Non solo l’Espace manterrà lo stile esterno e interno dell’Austral, ma probabilmente erediterà anche i propulsori. Il motore a benzina mild-hybrid da 1,3 litri sembra un’ipotesi plausibile, molto simile a un ibrido completo con un motore a benzina da 1,2 litri e un motore elettrico.

Nel crossover compatto, la potenza totale varia da 140 a 200 CV. Un motore diesel sembra improbabile considerando che l’Austral è venduto esclusivamente con propulsori a benzina.

È probabile che Renault implementerà anche lo sterzo della ruota posteriore dell’Austral e la sospensione posteriore multi-link, sebbene quest’ultima sia utilizzata solo per la versione più costosa. Nei modelli più economici, il crossover è dotato di un retrotreno a barra di torsione più basilare.

Dopo l’anteprima mondiale verso la fine del mese, il nuovo Espace dovrebbe essere messo in vendita nella seconda metà del 2023.