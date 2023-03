Iliad e la nuova tariffa da 8,99 euro con tre servizi gratis

La Flash 130 nel dettaglio mette a disposizione di tutti i clienti un ticket con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS cui si aggiungono anche 130 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per gli abbonati è pari a 8,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad e la Flash 130: i tre servizi a costo zero

Con la Flash 130 i clienti che decidono di attivare una SIM con Iliad si assicurano anche tre servizi gratuiti molto importanti.

In linea con le precedenti ricaricabili, anche in questo caso gli utenti del gestore francese potranno beneficiare di chiamate illimitate all’estero. Per il pubblico sarà quindi possibile comunicare con amici e parenti fuori dai confini nazionali senza alcun genere di extra rispetto ai costi della ricaricabile. Le chiamate saranno possibili in ben 60 nazioni tra i diversi continenti.

Sempre sul fronte dei servizi esclusivi, Iliad mette in campo anche la segreteria telefonica a titolo gratuito, a differenza di TIM, Vodafone e WindTre.

La migliore soluzione free pensata dal provider inglese resta però, per gli utenti e per gli addetti ai lavori, la tecnologia 5G. Anche coloro che sceglieranno la Giga 150, potranno navigare in rete con le velocità massime di connessione senza alcun costo aggiuntivo sul prezzo mensile.