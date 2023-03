Lasciare in carica di notte lo smartphone, ma perché è pericoloso?

Molte persone sono abituate a collegare lo smartphone alla presa elettrica e lasciarlo in carica tutta la notte. Questa, per quanto comoda, è in realtà una pratica scorretta, essendo che lasciare la batteria alimentata per tante ore potrebbe presentare dei problemi per la batteria.

Per prima cosa, il numero di cicli di carica e scarica è limitato ed è uguale per tutte le batterie agli ioni di litio. Tutti i produttori di smartphone sostengono che le batterie dei loro dispositivi riescono a sostenere da 300 a 500 cicli di ricarica. Dopodiché, la qualità e la durata della carica si ridurrà notevolmente.

Se si consuma la metà dell’autonomia della batteria dello smartphone, quando si ricarica la sua durata complessiva si ridurrà di metà ciclo. Lasciare in carica lo smartphone tutta la notte non influisce dui cicli di ricarica, poiché essi si riducono solo quando lo smartphone viene effettivamente usato.

Secondo Wiens di iFixit, 400 cicli di ricarica si raggiungono in più o meno un anno e mezzo dal primo utilizzo di un dispositivo. Dunque, non sono di certo le ricariche notturne a ridurre la vita delle batterie.

Difatti, il vero nemico per la durata delle batterie è la temperatura: Infatti, se si di ha intenzione di lasciare lo smartphone in carica per tutta la notte, è cosa buona e giusta posizionarlo su di una superficie fresca così che la dissipazione del calore non diventi un arduo compito per il dispositivo. Dunque, evitate perentoriamente di lasciare il telefono in carica sopra le coperte o sotto un cuscino.

Inoltre, la temperatura della batteria non dovrebbe superare i 35-38 °C. Questo per non incorrere in nessun tipo di problematiche e non ridurre la vita della batteria. Tant’è che Apple indica proprio che oltre i 35 °C è facile che si verifichino problemi alle batterie. Di conseguenza, è lecito imbattersi un comportamento del genere non solo per gli iPhone ma anche per gli smartphone Android.

Sui dispositivi del robottino verde, è possibile verificare la temperatura tramite l’installazione Droid Info e selezionando la scheda Batteria in alto.