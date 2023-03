Caricabatterie Power Bank per smartphone ed Apple Watch a 30 euro, coupon del 20%

In viaggio le persone hanno spesso ho bisogno di tantissimi accessori soprattutto per i dispositivi elettronici che si portano dietro. Parliamo chiaramente dei dispositivi di ricarica, tra i quali primeggiano oggigiorno soprattutto le cosiddette power bank. Ovviamente non c’è più solo a necessità di ricaricare il proprio smartphone, ma talvolta anche il proprio orologio, inteso come smartwatch. Se siete tranquilli che possiedono un Apple Watch, oggi la soluzione potrebbe fare al caso vostro visto il prezzo particolarmente vantaggioso e vista la qualità della power bank in questione.

Amazon: con questa power bank, potrete di caricare anche un Apple Watch oltre al vostro smartphone

Il dispositivo in questione è un caricatore portatile che consente di ricaricare sia uno smartphone che un Apple Watch. Per quanto riguarda gli smartphone la compatibilità è per tutti i dispositivi di qualsiasi sistema operativo, mentre per quanto riguarda il celebre orologio, non c’è altra possibilità. La ricarica avviene in maniera abbastanza rapida ed è disponibile per un totale di 6000 mAh.

Il prezzo oggi scende a 31,99 € anche grazie al coupon del 20% disponibile su Amazon. Per completare l’acquisto dovrete solo aggiungere la power bank al carrello. Sono chiaramente disponibili i canonici 30 giorni di reso.