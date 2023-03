Very Mobile batte ORA Iliad e TIM con la promo da quasi 300GB in 4G+

Frutto anche della tanta pubblicità che sta andando in onda in TV negli ultimi tempi, la quale ha visto passare testimonial del calibro di Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic, Very Mobile sta realizzando una cornice di pubblico sempre più ampia. Il merito è del grande rapporto che c’è tra quantità, qualità ma soprattutto prezzo.

Proprio qui in basso potete avere un assaggio di cosa significa sottoscrivere un’offerta del provider Very Mobile.

Very Mobile lancia la sua iniziativa Flash sulle offerte: con pochi euro si arriva a 270 giga in 4G+

Tutti gli utenti che scelgono adesso di sottoscrivere una delle offerte del celebre gestore virtuale Very Mobile potranno avere a disposizione a qualcosa di mai visto prima. Infatti l’azienda ha scelto di lanciare una nuova promozione chiamata Flash sulle offerte disponibili sul sito ufficiale.

In poche parole tutti coloro che sceglieranno una delle promozioni, potranno avere a disposizione 50 giga in più tutti i mesi, senza fine. Per tutti i clienti che provengono da gestori come Iliad, Fastweb, PosteMobile e CoopVoce c’è una soluzione davvero incredibile sotto tutti gli aspetti. Bastano infatti 9,99 € al mese per avere un quantitativo di contenuti smisurato.

All’interno di tale promo, Very Mobile include infatti minuti senza limiti verso qualsiasi provider, messaggi senza limiti verso tutti ma soprattutto 270 giga in 4G+ per navigare sul web. In origine si trattava di 220 giga ma grazie alla promozione che il provider sta mandando avanti, diventano 270. Avete tempo fino al 20 marzo per beneficiare dei 50 giga in più che dureranno per sempre sulla vostra offerta.