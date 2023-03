Da ieri 1° marzo 2023 l’operatore virtuale Very Mobile ha rilanciato l’offerta Promo Flash ad un prezzo abbastanza conveniente. L’offerta è dedicata a tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero.

Per la precisione, la possono attivare tutti i clienti che provengono da Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’offerta.

Very Mobile lancia la Promo Flash ad un prezzo conveniente

Very 6,99 100 Giga diventa con 150 Giga al mese, Very 7,99 150 Giga diventa con 200 Giga al mese, Very 9,99 220 Giga diventa con 270 Giga al mese, Very 12,99 150 Giga diventa con 200 Giga, Very 13,99 220 Giga diventa con 270 Giga al mese. Le offerte mantengono i Giga promozionali per tutti i rinnovi successivi. Promo Flash non è valida per l’offerta voce Very 4,99.

Vi ricordo che Very 6,99 MNP comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga al mese di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 6,99 euro al mese. In Roaming UE il limite è di 6,40 Giga al mese per tutto il 2023. La Very 7,99 comprende invece minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga al mese di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 7,99 euro al mese.

Infine la Very 9,99 prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 270 Giga al mese di traffico internet mobile con velocità massima in 4G fino a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload a 9,99 euro al mese. In Roaming UE il limite è di 9,10 Giga al mese per tutto il 2023. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutte le altre offerte.