Bancomat e malfunzionamenti in tutta Italia, ma nessun attacco hacker secondo il Governo

Bancomat ancora allertati in tutta Italia, i cittadini sono stanchi di non poter prelevare, ecco cosa sta succedendo.

Alcuni sportelli automatici hanno iniziato a non funzionare e i cittadini sono rimasti bloccati con i prelievi.

Molti hanno pensato che la Banca, per qualche banale motivo, abbia bloccato le carte. O era qualche altro tentativo del governo di limitare la circolazione del contante.

Il Governo infatti ha deciso di limitare il contante dall’inizio del 2023. Soprattutto per importi elevati, infatti se ora il limite per i conti correnti è di 2000 euro, probabilmente sarà di 1000 euro e per la Postepay scenderà dagli attuali 600 al giorno, fino a 200. Ma per ora le cifre sono solo ipotesi.

Nessun attacco per ora

La vera ipotesi, però, è quella di avere meno sportelli bancari da utilizzare e rendere obbligatorio il pos per negozi e liberi professionisti. Per evitare prelievi, inoltre, aumenteranno anche le commissioni sui prelievi presso banche diverse dal proprio conto.

Non è la prima volta che accade, secondo alcune fonti può sventare un attacco hacker dalla Russia, almeno per ora. All’inizio del conflitto, infatti, la Russia aveva minacciato diversi attacchi informatici. Già i servizi di sicurezza digitale sono in allerta e pronti ad intervenire di fronte a questo scenario, ma finora tutto ok e monitorato.

Il fallimento, come qualche mese fa, potrebbe essere dovuto alla filiera dei pagamenti digitali. Un malfunzionamento che può costare caro a tutto il Paese.

In molti lamentano anche guasti con la Postepay e quindi tanti problemi con ricariche e pagamenti, soprattutto notturni.