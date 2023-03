WhatsApp Newsletter, la nuova funzione che modifica la scheda di Stato

WhatsApp ha ben pensato di riprogettare la scheda di Stato per introdurre le Newsletter. La novità era nell’aria ed è sempre più vicina la sua integrazione nella versione futura dell’app di messaggistica. Il tutto è iniziato qualche giorno fa, quando nella versione 2.23.5.3 di WhatsApp beta sono stati trovati degli indizi circa il futuro arrivo della feature. La versione 2.23.5.8 rilasciata su Android conferma le ipotesi della precedente analisi del codice.

WABetaInfo ha condiviso uno screen che mostra in maniera molto chiara che WhatsApp ha intenzione di cambiare la scheda Stato andando a introdurre una sottosezione dedicata alle Newsletter. Inoltre, sembra anche che la visualizzazione degli aggiornamenti avverrà mediante un layout orizzontale molto comodo e simile a quello che possiamo sperimentare tramite le Storie di Instagram.

WhatsApp, ecco la novità delle Newsletter

Nel momento in cui un utente inizializza una Newsletter, o deciderà semplicemente di iscriversi a una già esistente, il suo numero di telefono risulterà nascosto, così da garantire sempre la privacy ed evitare la divulgazione dell’identità. La visualizzazione avverrà in ordine cronologico e non sarà definita da un algoritmo. Inoltre, pare che le pubblicità siano completamente assenti.

La fonte sostiene anche che gli utenti potranno avere sempre più controllo su chi seguono e gli altri utenti non avranno questa informazione. La scheda di stato riprogettata con questa nuova feature è attualmente in fase di sviluppo e verrà rilasciata con ogni probabilità all’interno di un futuro aggiornamento dell’app. Tuttavia, le tempistiche potrebbero dilatarsi; dunque ne riparleremo non appena avremo notizie più concrete.