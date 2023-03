Android, queste sono le app a pagamento che solo oggi sono GRATIS sul Play Store

Tutti gli utenti chiamano il mondo Android, questa volta potranno prendere al volo la nuova possibilità che il robottino verde offre. Direttamente all’interno del Play Store di Google, celebre market che coadiuva il mondo Android, sarà possibile trovare dei titoli a pagamento da scaricare in maniera gratuita. Chiaramente l’offerta durerà ancora per poco tempo per cui quello che vi consigliamo di fare quanto più presto possibile.

Ci sono però anche le offerte che riguardano la possibilità di acquistare oggetti direttamente dal web, sfruttando chiaramente il colosso e-commerce Amazon. Avete paura di mancare le soluzioni migliori durante la giornata che potrebbero portarvi un corposo risparmio? Non bisogna avere timore, visto che esiste il nostro canale Telegram ufficiale che oggi può vantare al suo interno un pubblico che supera i 78.000 utenti. Per poter entrare in maniera libera ma soprattutto gratuita, bisogna solo cliccare qui.

Android batte la concorrenza a colpi di nuove offerte gratuite tra applicazioni e giochi del Play Store

I contenuti che trovate nella lista in basso sono quelli che solo per qualche giorno risulteranno gratis. Chiaramente il Play Store di Google mette a disposizione tutto direttamente con un clic. Qui in basso ecco i titoli, i quali partono dalle applicazioni per finire ai giochi, i quali potrebbero essere quelli che aspettavate da tempo e che ora sono finalmente gratis. Per procedere al download basta cliccare sui link. Ora la scelta sta solo a voi: