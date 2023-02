MWC 2023, due smartwatch Huawei candidati al GLOMO Awards

Durante il MWC 2023 a Barcellona, verranno presentati i device premiati dal Global Mobile Awards (GLOMO Awards), il riconoscimento più prestigioso nel settore mobile. L’associazione Global System for Mobile Communications ha recentemente comunicato la lista dei prodotti in nomination per i GLOMO Awards del MWC 2023, tra cui figurano gli smartwatch HUAWEI WATCH GT 3 Pro e HUAWEI WATCH D. Il primo è stato selezionato per il premio “Best Connected Consumer Device”, mentre il secondo ha ricevuto la nomination come “Best Mobile Innovation for the Connected Health and Wellbeing”.

MWC 2023: caratteristiche dei possibili vincitori

I GLOMO Awards rappresentano il riconoscimento più importante nel settore mobile, con l’obiettivo di riconoscere le novità che hanno avuto un impatto più rilevante sulla società. La selezione dei premi è affidata a una giuria composta da analisti, media ed esperti autorevoli a livello mondiale, che valutano i prodotti in nomination secondo criteri di rigorosa qualità e innovazione.

Nella categoria “Device“, HUAWEI WATCH GT 3 Pro è stato selezionato per le sue caratteristiche distintive e le prestazioni. Il dispositivo è dotato di materiali all’avanguardia come vetro zaffiro, lega di titanio e ceramica nano-cristallina, che conferiscono al prodotto uno stile innovativo ed elegante. L’orologio di ultima generazione permette di monitorare il benessere dell’utente, fornendo dati relativi a frequenza cardiaca, livello di ossigeno nel sangue, qualità del sonno, stress e molto altro ancora. Per di più, le oltre 100 modalità di allenamento professionale motivano i consumatori a condurre uno stile di vita sano. Il dispositivo supporta il sistema operativo HarmonyOS e un ricco ecosistema di app, ed è compatibile con tutti gli smartphone connettendolo tramite l’app HUAWEI Health. In qualsiasi momento, gli utenti possono anche rispondere alle chiamate e monitorare la propria salute direttamente dal polso.

HUAWEI WATCH D è stato invece selezionato nella categoria “Connected Everything” per il premio “Best Mobile Innovation for the Connected Health and Wellbeing”, che mira a valorizzare il ruolo della connettività mobile come supporto a soluzioni di monitoraggio della salute a prezzi accessibili. Il nuovo smartwatch è leggero, con un peso di soli 40,9 g, e offre diverse modalità di allenamento per chi non vuole abbandonare lo sport. Il dispositivo consente la misurazione dell’ECG2 e della pressione arteriosa1 ovunque e in tempo reale direttamente dal polso, grazie all’innovativa tecnologia che utilizza una mini-pompa elettrica per gonfiare la camera d’aria.

Parlando di premiazioni, Huawei ha ottenuto il premio come migliori cuffie TVS e wearable del MWC 2023, consegnato da Tecnoandroid nelle mani di Andreas Zimmer, Head of Product at Huawei Consumer Business Group.