Il colosso Fastweb ha recentemente annunciato nuove variazioni contrattuali per le sue offerte di rete fissa che, a partire dal 01 aprile 2023, verranno sostituite con altre offerte.

Per alcuni clienti, questa rimodulazione, implicherà un nuovo aumento dei costi fino a un massimo di 5 euro al mese. La modifica contrattuale di oggi è la sesta consecutiva da inizio dicembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Fastweb annuncia nuovi aumenti da aprile 2023

In questi giorni tutti i clienti interessati alle variazioni riceveranno una comunicazione personale in fattura e nella propria area personale e, in caso di mancata accettazione della modifica, avranno diritto di recedere dal contratto o passare ad altro operatore senza penali e costi di disattivazione entro il 15 maggio 2023.

Secondo quanto affermato da Fastweb, queste variazioni si sarebbero rese necessarie “visto il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo” che hanno reso complicato “mantenere l’equilibrio tra innovazione e sostenibilità”, cosa che richiederebbe notevoli risorse. Le offerte interessate sono davvero tante, un esempio sono Casa Light, Casa Privilege, NeXXt Casa, NeXXt Casa Light, Casa OutBound, Internet + Telefono, Jet, Joy e molte altre.

I clienti possono recedere dal contratto inviando una raccomandata a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) oppure inviando una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it. In entrambi i casi è necessario indicare come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”, allegando copia del documento d’identità. Nel caso di pagamenti rateali ancora in corso sarà possibile scegliere se proseguire la rateizzazione o effettuare il pagamento delle rate residue in un’unica soluzione. La variazione comporterà una modifica dell’offerta sottoscritta.