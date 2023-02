Oggi puoi chiedere ad Alexa di accendere le luci o chiedere a Siri di dirti la temperatura nella tua camera da letto. Ma cosa succederebbe se il tuo assistente vocale non solo fosse sempre preciso, ma potesse anche rispondere a commenti come “Ho avuto una giornata difficile, qual è un buon modo per rilassarsi? Ovvero con risposte “intelligenti”? Ad esempio, abbassando le tende, abbassando le luci, regolando il termostato e mettendo in coda alcune serie TV su Netflix?

Questo è il potenziale degli assistenti vocali alimentati da nuovi modelli di linguaggio AI, secondo Alex Capecelatro, co-fondatore del sistema domotico Josh.ai. Questa società ha già iniziato a lavorare su un prototipo di integrazione utilizzando ChatGPT di OpenAI. La cosa innovativa è che utilizza comandi vocali più naturali a cui l’assistente vocale risponde.

La possibilità di migliorare il controllo della casa intelligente utilizzando modelli di linguaggio AI per analizzare il linguaggio naturale è allettante. Capecelatro pensa che sia il futuro. “Stiamo cercando di capire quanto possiamo essere bravi a controllare l’ambiente in un modo più naturale e intuitivo“, afferma.

Un problema dei moderni sistemi intelligenti

Oggi gli assistenti vocali di solito richiedono un linguaggio preciso e spesso confondono i comandi di base con le richieste di informazioni, il che si traduce in risposte frustranti e talvolta inutili. Questo era il problema che Josh.ai si proponeva di risolvere quando Capecelatro e Tim Gill (fondatore di Quark) fondarono l’azienda nel 2015. Il suo assistente vocale mira ad eccellere nel controllare i gadget connessi, indipendentemente da come esprimi la richiesta.

“Se non adottiamo la tecnologia di tipo ChatGPT, aziende come la mia non esisteranno tra un anno. È fondamentale per il futuro di chiunque utilizzi il controllo vocale in casa“.

Attualmente, Josh è disponibile solo come livello di controllo vocale in installazioni personalizzate per la casa intelligente alimentate da Crestron, Control4 o il sistema di controllo autonomo della casa intelligente di Josh.