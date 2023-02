MWC 2023, Honor si prepara al lancio di Magic5 Pro e di Magic Vs

Il brand tecnologico globale HONOR ha presentato oggi al MWC 2023 il suo nuovo approccio alla tecnologia incentrato sull’uomo denominato “Tech to Inspire”. Durante l’evento, l’azienda ha presentato la sua strategia dual-flagship nel mercato globale e ha annunciato la disponibilità a livello mondiale di HONOR Magic5 Pro e di HONOR Magic Vs, le ultime novità della serie HONOR Magic.

MWC 2023: le caratteristiche dei nuovi dispositivi Honor

Secondo George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd, HONOR adotta un approccio umano-centrico all’innovazione dei prodotti, offrendo soluzioni tecnologiche intuitive per migliorare la vita quotidiana di tutti. HONOR Magic5 Pro e HONOR Magic Vs, spingono i parametri di riferimento del settore in ogni aspetto dell’esperienza d’uso degli smartphone, in linea con la loro visione di consentire un approccio alla vita smart.

Honor Magic5 Pro

HONOR Magic5 Pro vanta progressi significativi in termini di design, display, fotografia e prestazioni, superando diversi benchmark del settore per offrire un’esperienza utente ai vertici della categoria. Il nuovo smartphone è dotato di un design con la curva Gaudì, con cornici simmetriche a doppia curvatura ultra strette su entrambi i lati e il design della Star Wheel Triple Camera, che si trova al centro della cover posteriore, fondendo le bellissime curve che si trovano nei paesaggi naturali e nell’architettura moderna nel design del dispositivo all’avanguardia. Nello specifico è dotato di un display LTPO da 6,81 pollici con un esclusivo schermo flottante quad-curvo, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente, sia che l’utente navighi, giochi o legga. Grazie alla calibrazione a doppia luminanza per una luminosità tipica di 120 nits in interni e di 800 nits in esterni, Magic5 Pro offre una precisione dei colori leader nel settore. Inoltre, il chipset Discrete Display migliora la qualità visiva delle immagini in movimento, offrendo un effetto HDR (High Dynamic Range) sempre attivo per migliorare la nitidezza dei video e garantire una frequenza di fotogrammi più elevata con un consumo energetico inferiore.

HONOR Magic5 Pro si è aggiudicato il primo posto nella classifica globale delle fotocamere DXOMARK con un punteggio di 152, diventando lo smartphone con il punteggio più alto tra quelli testati finora. Il dispositivo è dotato di una potente tripla fotocamera principale che comprende una fotocamera grandangolare da 50MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12MP e una fotocamera teleobiettivo da 8MP, offrendo un’esperienza fotografica senza pari.

HONOR Magic5 Pro è inoltre dotato di una bassa emissione di luce blu, certificata da TÜV Rheinland, e di altre funzioni innovative per il comfort degli occhi come il Circadian Night Display e il display LTPO.

Honor Magic Vs

HONOR Magic Vs invece vanta uno spessore di soli 12,9 mm quando è ripiegato e un peso di 267 grammi. Nonostante la sua forma compatta, è dotato di una batteria da 5000 mAh, la più capiente tra gli smartphone pieghevoli di peso inferiore a 270 g oggi disponibili.

Presenta poi una cerniera superleggera senza ingranaggi che riduce il numero di componenti strutturali dai 92 della precedente generazione a soli 4. Grazie alla sua eccezionale durata, la cerniera è in grado di resistere fino a 400.000 pieghe, come testato da TÜV Rheinland, il che equivale a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il design degli smartphone pieghevoli. Grazie alla sofisticata struttura della cerniera, HONOR Magic Vs si piega saldamente senza spazi vuoti e ha uno schermo quasi completamente piatto quando è aperto. Il display esterno è da 6,45 pollici con un rapporto di aspetto 21:9 e un rapporto schermo/corpo del 90%. Quando è aperto, HONOR Magic Vs offre un’esperienza simile a quella di un tablet, grazie a un display interno da 7,9 pollici extra-large, che consente agli utenti di svolgere più attività e visualizzare contenuti con estrema facilità.

Dotato di soluzioni professionali per il comfort degli occhi, HONOR Magic Vs è dotato di dimmerazione dinamica, visualizzazione notturna circadiana e dimmerazione PWM (Pulse Width Modulation) a 1920 Hz.

HONOR Magic Vs è dotato di un impressionante sistema di tripla fotocamera posteriore che comprende una fotocamera principale IMX800 da 54MP, una fotocamera principale Ultra-Wide & Macro da 50MP e una fotocamera con zoom ottico 3X da 8MP, per offrire un’esperienza fotografica eccezionale, indipendentemente dallo scenario di ripresa.

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1, HONOR Magic Vs offre prestazioni migliorate con una maggiore efficienza energetica per un’esperienza d’uso più veloce e fluida.

Colore, prezzi e disponibilità

Progettato per gli spiriti avventurosi, HONOR Magic5 Pro è disponibile in nero e verde prato, mentre HONOR Magic5 è disponibile in nero e blu, tutti ispirati alla meraviglia della natura. HONOR Magic5 Pro sarà disponibile da inizio maggio con un prezzo a partire da €1199,00. (12G+512GB). Disponibile in due splendide colorazioni, ciano e nero, HONOR Magic Vs avrà un prezzo a partire da €1599,00. La disponibilità sarà annunciata presto.