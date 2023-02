La nuova famiglia iPhone 15 arriverà nel corso della seconda metà dell’anno. Apple, di solito, pianifica il debutto dei nuovi flagship tra settembre e ottobre. Tuttavia, sono già iniziate a trapelare alcune indiscrezioni su quello che potrebbe essere il design dei nuovi device top di gamma.

Come svelato dal team di 9To5Mac, sono emersi i primi render 3D basati sul modello CAD di iPhone 15 Plus. Stando a quanto è possibile vedere dall’immagine in apertura, ci saranno molti punti di contatto con la precedente generazione ma anche alcune novità molto interessanti.

Il primo dettaglio che sicuramente interesserà gli appassionati è la conferma della presenza della Dynamic Island. La feature sarà evoluta per risultare sempre più funzionale. Inoltre, il prossimo iPhone 15 Plus avrà cornici ridotte, aumentando leggermente la superficie disponibile per la fruizione dei contenuti multimediali.

Le nuove indiscrezioni su iPhone 15 Plus hanno svelato tantissimi dettagli sul possibile design, specifiche e caratteristiche tecniche del prossimo flagship Apple

Sia la parte frontale che quella posteriore saranno piatti mentre gli angoli avranno un andamento leggermente più curvo. Passando alla cover posteriore, l’isola quadrata ospiterà la doppia fotocamera con un modulo flash LED più grande. Un ulteriore cambiamento molto importante sarà la presenza della porta USB Type-C per adeguarsi alle normative internazionali sulla standardizzazione delle connessioni.

Le dimensioni generali di iPhone 15 Plus saranno 160,87 mm x 77,76 mm x 7,81 mm. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali da parte di Apple, il device potrebbe essere spinto dal SoC A16 o A17 Bionic a cui si affiancheranno 6GB di RAM e 512GB di memoria interna.