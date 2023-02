L’aggiornamento più rilevante dell’ultima generazione di iPhone riguarda esclusivamente i modelli Pro e Pro Max. Il riferimento è inevitabilmente alla Dynamic Island pensata da Apple al fine di manifestare la sua volontà di dire gradualmente addio al notch.

La soluzione è stata apprezzata dagli utenti ma presto l’azienda potrebbe voler abbandonare la tecnologia per far ricorso all’inserimento del sensore per il Face ID al di sotto del display.

iPhone 16 dirà addio alla Dynamic Island: Apple valuta una nuova soluzione!

Pian piano anche Apple proporrà al suo pubblico un melafonino con display assolutamente privo di interruzioni, sensori inseriti sotto il display e cornici ridotte al minimo essenziale ma la strada da percorrere è ancora lunga.

Un brevetto registrato dall’azienda permette comunque di affermare che nel corso dei prossimi anni la Dynamic Island introdotta da Apple con il lancio dei suoi iPhone 14 sarà definitivamente abbandonata. Il documento descrive il meccanismo al quale l’azienda potrebbe far ricorso, chiarendo che i singoli pixel potrebbero essere opacizzati o resi trasparenti in base alle esigenze. La tecnologia consentirebbe così al colosso di eliminare la sede fisica del Face ID e procedere con la sua introduzione sotto il display. Di conseguenza, già con l’arrivo di iPhone 16 potremmo dire addio alla Dynamic Island.

Quest’anno Apple potrebbe invece procedere con l’introduzione di quest’ultima anche sui modelli base di iPhone 15, rendendo però la presenza di una porta USB-C prerogativa dei modelli Pro e Pro Max. Si vocifera, inoltre, la possibile presenza di un ulteriore melafonino definito “Ultra”, che potrebbe superare il Pro Max in termini di prestazioni.