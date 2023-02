Uno dei maggiori pericoli che affligge tutti gli utenti Android al giorno d’oggi è costituito senza alcun dubbio dalle app malware, questi software circolano in rete e cercano di infettare il maggior numero di utenti possibile nel tentativo di sottrarre loro dati sensibili come i codici di accesso bancari, le password o i files vari salvati in memoria.

Indubbiamente la loro diffusione è il maggiore problema, per farlo questi malware si camuffano come delle banali applicazioni di utility che, una volta installate, assumono il controllo del device iniziando a compiere la propria azione dannosa in segreto e costantemente.

Il suggerimento migliore per evitare di incappare in questo tipo di problema è molto semplice, installare app solo da fonti certificate come il Play Store di Google, sito più sicuro.

App malware che potrebbero violare il vostro conto