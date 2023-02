Molti utenti stanno segnalando problemi e disservizi su Gmail in relazione agli account di Microsoft. Il client email di Google sembra aver smesso di funzionare per le caselle di posta elettronica Hotmail e Outlook.

Sebbene su desktop e tramite app le due caselle di posta elettronica non presentano problemi e funzionano correttamente, su Gmail invece non è possibile fare nulla. Anche aggiornando le email in entrata, non risultano nuovi messaggi. Spesso, alcuni utenti ricevono un messaggio di errore generico o relativo alla mancanza di connessione.

Le segnalazioni a riguardo stanno aumentando come dimostrano anche thread a riguardo su Reddit e sulla piattaforma di assistenza di Google. Al momento il problema sembra limitato all’app Gmail per Android.

Se utilizzare un account email Hotmail o Outlook e state riscontrando problemi di sincronizzazione su Gmail, non siete i soli

Purtroppo non è chiara la causa di questo errore e quando arriverà una soluzione. Molto probabilmente si tratta di un errore di comunicazione tra Gmail e i server di Microsoft. Possiamo immaginare che l’azienda di Redmond abbia modificato qualche parametro per fermare lo spam che aveva invaso le caselle Hotmail e Outlook degli utenti.

Durante questa modifica, inavvertitamente, sono saltate anche le connessioni con Gmail e per questo il servizio non riesce a sincronizzare i messaggio. Al momento si tratta solo di supposizioni in quando non è arrivata una comunicazione ufficiale da nessuna delle parti coinvolte.

Al momento, l’unica soluzione funzionante sembra quella di utilizzare l’app Outlook per Android e sincronizzare così il proprio account, anche Hotmail. Tuttavia, il vantaggio di utilizzare Gmail viene meno e quindi, per ora, non è possibile avere tutte le proprie mail racchiuse in una sola app sui propri device Android.