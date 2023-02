In Google Maps sia la Germania che l’Austria non possono essere viste tramite Street View. La Germania e l’Austria sono tra le economie più avanzate del mondo, quindi perché le macchine fotografiche di Google non possono arrivarci?

Il motivo è che i tedeschi sono notoriamente protettivi della loro privacy, un atteggiamento che risuona anche con i loro vicini culturalmente vicini in Austria. Ma tutto dipende da cosa si intende per “privacy”.

I tedeschi sono estremamente possessivi nei confronti dei propri dati personali e sono scioccati dalla prontezza con cui gli americani (e altri) condividono i loro nomi, indirizzi, elenchi di amici e cronologie degli acquisti online.

Secondo una ricerca presentata su Harvard Business Review, il tedesco medio è disposto a pagare fino a 184 dollari per proteggere i propri dati sanitari personali. Per il britannico medio, la privacy di tali informazioni ne vale solo 59.

Questo perché i tedeschi portano il trauma di non uno, ma di due sistemi totalitari nel loro recente passato: il Terzo Reich fascista e la Germania orientale comunista.

Delle convinzioni ferme

Entrambi i regimi volevano il controllo totale sui loro cittadini. Negli anni del nazismo, il corpo contundente dello stato era chiamato Gestapo (abbreviazione di Geheime Staatspolizei, o “polizia segreta di stato”). Nella Germania dell’Est, era la Stasi (abbreviazione di Staatssicherheit, o “sicurezza dello stato”).

In entrambi i sistemi, i cittadini hanno effettivamente cessato di avere diritto alla privacy e potrebbero essere etichettati come criminali per pensieri o atti privati, con conseguenti punizioni severe. Come per molti altri aspetti del regime nazista, la Germania del dopoguerra risolse con la politica Nie wieder (“Mai più“) quando si trattava di violazioni della privacy. Questo è uno dei motivi per cui il primissimo articolo della costituzione del dopoguerra della Germania (allora ancora solo occidentale) recita:

“La dignità umana è inviolabile. Rispettarlo e proteggerlo sarà dovere di ogni autorità statale.”