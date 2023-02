Con l’aumento dei contenuti disponibili in streaming, la scelta di film e serie TV da guardare è sempre più vasta, tanto da renderla difficile. Se passate più tempo a scegliere cosa vedere piuttosto che guardare qualcosa, allora abbiamo una soluzione rapida e veloce.

JustWatch, con le sue classifiche TOP 10, semplifica la scelta dei contenuti proponendo solo quelli più apprezzati dai fan dello streaming. In particolare, le classifiche riguardano le produzioni preferite dagli utenti italiani nel periodo compreso tra il 13 e il 19 febbraio.

Considerando la popolarità e l’indice di gradimento per stilare le classifiche, è possibile ottenere due TOP 10 che racchiudono le preferenze degli utenti. Tutte le produzioni sono disponibili su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY, Paramount+ e tutte le altre piattaforme attive in Italia.

Curiosi di scoprire quali sono i migliori film e serie TV disponibili in streaming? Justwatch ha svelato le nuove classifiche TOP 10!

TOP 10 – Film in streaming

La stranezza Top Gun: Maverick The Menu Una donna promettente Siccità Dune Bullet Train The Party Black Panther: Wakanda Forever Io sono nessuno

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Last of Us Mare Fuori La legge di Lidia Poet You Carnival Row 1923 Mercoledì Tulsa King The White Lotus Yellowstone

Nella classifica TOP 10 dei film, il primo posto è occupato da La stranezza, commedia in costume italiana del 2022 diretta da Roberto Andò e interpretata da Toni Servillo, Ficarra e Picone. Il film racconta l’incontro tra Luigi Pirandello e una coppia di teatranti dilettanti impegnati in nel loro spettacolo spettacolo.

La classifica TOP 10 delle serie TV, invece, ha come punto di riferimento The Last of Us, tratto dal popolare videogioco. La storia post-apocalittica continua a rimanere in prima posizione, a conferma che il viaggio di Joel Miller (Pedro Pascal) e Ellie Williams (Bella Ramsey) sta affascinando gli appassionati.