Il mondo dello streaming offre una quantità sempre maggiore di nuovi film e serie TV disponibili su tutte le piattaforme. Con una scelta così ampia, diventa difficile scegliere cosa guardare.

Tuttavia, grazie alle classifiche TOP 10 stilate da JustWatch, diventa molto facile scoprire quali sono i contenuti più apprezzati dai fan dello streaming. In particolare, le classifiche si riferiscono alle produzioni più amate dagli utenti italiani.

I parametri presi in considerazione da JustWatch sono la popolarità e l’indice di gradimento. Tenendo conto delle preferenze degli utenti nel periodo dal 6 al 12 febbraio 2023, è possibile stabilire quali sono i migliori film e serie TV da guardare. Ricordiamo che tutte le produzioni sono disponibili su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY e Paramount+ e tutte le altre piattaforme attive in Italia.

Il mondo dello streaming è ricco di contenuti e con le classifiche TOP 10 di JustWatch è possibile trovare alcune perle nascoste

TOP 10 – Film in streaming

La stranezza Top Gun: Maverick Dune Una donna promettente Io sono nessuno Siccità The Menu Black Panther: Wakanda Forever Bullet Train Da me o da te

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Last of Us Mare Fuori You Cunk on Earth Tulsa King Carnival Row Mercoledì The White Lotus Your Honor Call My Agent – Italia

In prima posizione nella classifica TOP 10 dei film troviamo La stranezza. Il film italiano del 2022 è una commedia in costume diretta da Roberto Andò e interpretata da Toni Servillo e Ficarra e Picone. La pellicola racconta la storia del celebre drammaturgo Luigi Pirandello, il quale incontra una coppia di teatranti dilettanti impegnati nella realizzazione di uno spettacolo.

La classifica TOP 10 delle serie TV permette di esplorare il mondo post-apocalittico di The Last of Us. Tratto dal popolare videogioco, la storia continua ad affascinare gli spettatori con la sua trama avvincente e personaggi indimenticabili. La serie trasporta gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso un mondo devastato da un virus letale