I film e le serie TV tratti da videogiochi non hanno molta fortuna guardando alla storia di questo genere. Condensare su una pellicola di circa due ore una storia che su PC e console si sviluppa per decine di ore porta a dover cancellare interi pezzi di storia fondamentali allo sviluppo della trama e dei personaggi.

Gli adattamenti cinematografici e seriali di grandi franchise videoludici hanno spesso fatto infuriare i fan. Tuttavia, qualche volta, emergono alcune produzioni che riescono a carpire l’essenza del gioco e realizzare un’opera che possa affiancarsi ai videogiochi e non sostituirli.

I ragazzi di JustWatch hanno realizzato due TOP 10 relative, rispettivamente, ai film e alle serie TV più apprezzate dagli utenti. Si tratta di produzioni disponibili in streaming che possono essere facilmente trovate su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY e tutte le altre piattaforme attive in Italia.

Creare l’adattamento film o serie TV di un franchise di videogiochi non è mai facile, tuttavia ci sono alcune perle che bisogna riscoprire TOP 10 – Film in streaming Uncharted Sonic The Hedgehog Pokémon Detective Pikachu Resident Evil Sonic The Hedgehog 2 Tomb Rider Prince of Persia: The Sands of Time Mortal Kombat Warcraft Rampage TOP 10 – Serie TV in streaming Arcane Halo The Last of Us Castelvania Cyberpunk: Edgerunners The Cuphead Show! Resident Evil DOTA: Dragon’s Ball Resident Evil: Infinite Darkness Carmen Sandiego Andando a guardare la TOP 10 dei film tratti da videogiochi più apprezzati, non sorprende trovare al primo posto Uncharted. La pellicola del 2022 diretta da Ruben Fleischer vuole essere un prequel alla saga videoludica di Naughty Dog e scoprire le prime avventure di Nathan Drake. Il film presenta un cast d’eccezione e ha come protagonisti Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas.

Passando alla classifica TOP 10 delle serie TV tratte da videogiochi la prima posizione è occupata da Arcane. La serie è prodotta da Riot Games e Fortiche Production ed è ambientata nell’universo videoludico di League of Legends. Lo stile visivo unico ha reso questa produzione estremamente innovativa tanto da essere apprezzata anche da chi non conosce l’universo di LoL.

Una piccola curiosità riguarda The Last of Us. La serie tratta dal titolo in esclusiva per PlayStation entra in classifica direttamente al terzo posto. Tuttavia, bisogna considerare che è in programmazione da poche settimane e, considerando le opinioni più che positive a livello internazionale, potrebbe presto scalare la classifica.