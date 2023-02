Unieuro è impazzita, in questo periodo ha messo a disposizione di tutti gli utenti una lunghissima serie di sconti da non perdere assolutamente di vista, con prezzi sempre più bassi ed economici su cui fare effettivamente affidamento.

Nell’eventualità in cui foste interessati all’acquisto, o comunque alla fruizione delle offerte, dovete sapere che gli ordini possono essere completati in negozio, alla stessa stregua del sito ufficiale, sul quale troverete gli stessi identici prezzi, con inoltre la possibilità di avere la merce gratis a domicilio, solo nel caso in cui l’ordine avesse valore superiore ai 49 euro.

Unieuro, la campagna promozionale incanta tutti

Gli sconti batticuore di Unieuro coinvolgono una marea di prodotti estremamente interessanti, tutti organizzati secondo brand o tipologia di utilizzo. Dato l’elevato interesse da parte della community verso il mondo Apple, partiamo proprio da questi prodotti, raccontandovi la disponibilità di Apple iPad di 9a generazione in vendita a 349 euro, nella variante da 64GB solo WiFi, passando per l’Apple iPhone 14, il top assoluto del 2023, disponibile a 899 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB. In ultimo, gli utenti che vorranno acquistare un notebook, potranno mettere le mani sul MacBook Air da 13 pollici, disponibile giustappunto a soli 999 euro.

Sempre all’interno del medesmo volantino si possono trovare tantissimi altri sconti, come il Galaxy Tab A8 di Samsung a 209 euro, Samsung Galaxy A13 a 182 euro, notebook ed accessori vari, tutti a prezzi fortemente ridotti rispetto al normale. Per i dettagli collegatevi qui.