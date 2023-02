Iliad, operatore di telecomunicazioni italiano, fondato nel 2016 a Milano è attualmente uno degli operatori telefonici più conveniente in Italia.

Grazie ai suoi pacchetti e alle sue offerte, tra le più economiche in circolazione, Iliad vanta circa 9 343 000 utenze di telefonia mobile e 86 000 utenze di telefonia fissa e internet.

Passare a Iliad è estremamente facile e intuitivo grazie anche alle SimBox presenti nei suoi negozi, che ti permettono di avere, al termine del completamento della procedura, la tua nuova SIM in pochi minuti.

L’operatore telefonico si mostra anche attento al risparmio energetico partecipando ad alcune iniziative nazionali.

Partecipazione a M’illumino di meno

In questi giorni Iliad ha partecipato alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili aderendo all’iniziativa M’illumino di meno. Così l’operatore ha deciso di spegnere tutte le luci dei suoi negozi durante gli orari di chiusura, comprese le SimBox.

Si tratta di un piccolo gesto di solidarietà ambientale che fa parte di un progetto molto più ampio. Iliad, infatti, si propone l’ambizioso obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2035. Fa parte di un piano chiamato Strategia per il clima, nel quale sono stati investiti circa 1 miliardo di euro.

Concretamente Iliad si è già messa al lavoro per il raggiungimento di questi obiettivi. Già da un po’ di tempo l’azienda riduce le emissioni spegnendo alcune frequenze negli orari notturni in cui vi è meno affluenza di traffico di dati. Il sistema è progettato per riattivarsi da solo nel caso in cui vi sia un aumento del traffico, quindi non va ad intaccare in nessun modo la qualità della rete.

Iliad non è stata l’unica a partecipare a questa iniziativa, anche altre aziende, come WINDTRE, hanno deciso di aderire a queste proposte in aiuto del clima.