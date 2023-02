L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente lanciato una nuova campagna SMS dedicata ad alcuni ex clienti che hanno lasciato il consenso commerciale.

Ad alcuni di essi, per la precisione ad alcuni ex clienti Wind Tre S.p.A. sta proponendo l’offerta denominata Very 4.99 50 Giga, scopriamo insieme cosa comprende.

Torna in Very Mobile con la Very 4.99 50 Giga

L’offerta 4.99 50 Giga comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo di 4.99 euro al mese. Per sottoscrivere questa offerta winback, gli ex clienti selezionati Very Mobile e WindTre possono cliccare sul link dedicato presente nello stesso messaggio, completando l’attivazione direttamente online.

Per le nuove attivazioni tramite il link dedicato, il costo della SIM e quello di attivazione sono entrambi gratuiti, come succede attualmente anche con tutte le offerte standard disponibili online. Ecco l’esempio di un SMS: “L’occasione ideale per passare a Very: 50 Giga, minuti ed SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese con attivazione e SIM Gratis online. Un’offerta a cui non puoi resistere disponibile solo fino al 24/2! Per attivazione, info e condizioni vai su verymobile.it/promo50“.

Con Very 4.99 50GB, se il cliente consuma tutti i Giga inclusi ogni mese, la navigazione in internet viene bloccata fino al rinnovo successivo, ma in questo caso, il cliente può comunque decidere di rinnovare l’offerta in anticipo, riottenendo tutto il bundle previsto. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli o altre offerte.