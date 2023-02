Dallo scorso 8 febbraio 2023 l’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di estendere la propria promozione Cashback a tutti gli utenti in portabilità, senza tener conto dell’operatore di provenienza.

Quindi ora la stessa promo cashback risulta ora disponibile per tutti i nuovi clienti che sottoscrivono un’offerta con contestuale richiesta di portabilità del numero mobile da qualsiasi altro operatore.

Very Mobile estende la promo cashback a tutti gli utenti in portabilità

Le offerte con cui si può usufruire della promo cashback sono anche le Very 4,99 Voce, Very 12,99 150GB e Very 13,99 220GB oltre alle già citate Very 6,99 MNP, Very 7,99 MNP e Very 9,99 MNP. In questo modo, adesso nei punti vendita fisici rimangono escluse dalla promo cashback soltanto le offerte Very dedicate all’attivazione di una nuova numerazione.

In dettaglio, grazie all’attuale promozione messa in atto dall’operatore virtuale, i nuovi clienti che richiedono la portabilità otterranno una ricarica omaggio pari al costo mensile dell’offerta scelta. La ricarica omaggio verrà erogata non appena la SIM sarà attiva, come credito da utilizzare esclusivamente per il rinnovo dell’offerta sottoscritta, con priorità di consumo rispetto al credito delle ricariche a pagamento.

Vi ricordo che fino al prossimo 16 febbraio 2023, sulle offerte abilitate in queste ore alla promo cashback, ossia Very 4,99 Voce, Very 12,99 150GB e Very 13,99 220GB, la ricarica omaggio non sarà erogata immediatamente, ma entro 48 ore dall’attivazione dell’offerta. Non vi resta quindi che recarvi presso un qualsiasi punto vendita dell’operatore per maggiori dettagli.